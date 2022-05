Witsel-Ersatz: BVB buhlt um Özcan

2018 ist Borussia Dortmund mit der Europa-Rückkehr von Axel Witsel (33) ein echter Transfercoup geglückt. Fünf Jahre später hat der Belgier seinen Zenit längst überschritten und wird den Klub im Sommer ablösefrei verlassen. Einen möglichen Nachfolger hat der BVB in Köln gefunden.

Wie der ‚Express‘ berichtet, ist der BVB für Salih Özcan „eine ernsthafte Option“. Gleichzeitig zeige die Borussia „konkretes Interesse“ am gebürtigen Kölner, der Ende März sein Nationalmannschaftsdebüt für die Türkei feiern konnte.

Die Nominierung für das Heimatland seiner Eltern ist für Özcan das i-Tüpfelchen auf einer herausragenden Saison. Nachdem der 24-Jährige zu Beginn der Spielzeit noch keinen Stammplatz inne hatte, ist er seit Mitte Oktober aus der Startaufstellung der Kölner nicht mehr wegzudenken und absolvierte seitdem fast jede Partie über 90 Minuten.

Niklas Süle (26) und Nico Schlotterbeck (22) haben bereits für die kommende Saison unterschrieben, der Wechsel von Karim Adeyemi (20) steht kurz bevor. Das Interesse an Özcan passt dabei perfekt ins Bild. Der Kölner Shootingstar hat seine Qualität in dieser Saison unter Beweis gestellt und könnte nun den nächsten Karriereschritt in Dortmund gehen. Und da sein Vertrag in einem Jahr ausläuft, sollte die Ablöse kein Hindernis darstellen.