Koch schließt sich Leeds United an

Leeds United hat die Verpflichtung von Robin Koch bekanntgegeben. Wie der Premier League-Rückkehrer mitteilt, hat der Innenverteidiger einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Dem Vernehmen nach fließt eine Sockelablöse von rund 13 Millionen Euro an den SC Freiburg.

Für die Breisgauer war Koch, der auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen kann, seit 2017 in 87 Pflichtspielen aufgelaufen. In Freiburg reifte der 24-Jährige zudem zum A-Nationalspieler.

Für Leeds ist Koch bereits der siebte Neuzugang, insgesamt steigen die Ausgaben auf knapp 70 Millionen Euro. Erst am Vormittag hatte der Klub von Trainer Marcelo Bielsa den 30-Millionen-Transfer von Mittelstürmer Rodrigo (29, FC Valencia) verkündet.

„Vertrag wäre in zehn Monaten ausgelaufen“

„Robin hat bei uns in den vergangenen drei Jahren eine großartige Entwicklung hingelegt. Er hat sich auch von äußeren Faktoren nie beeindrucken lassen und es war auf und neben dem Platz eine Freude, mit ihm zu arbeiten“, sagt Freiburgs Vorstand Jochen Saier, „sein Vertrag wäre in zehn Monaten ausgelaufen, vor diesem Hintergrund haben wir nun mit dem Wechsel in die Premier League gemeinsam eine gute Lösung gefunden. Wir wünschen Robin alles erdenklich Gute bei Leeds United.“