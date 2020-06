Green verlängert in Fürth

Greuther Fürth kann sich über eine längere Zusammenarbeit mit Julian Green freuen. Wie die Kleeblätter offiziell verkünden, dehnt das ehemalige Bayern-Talent seinen Ende des Monats auslaufenden Vertrag um ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison aus.

„Julian spielt in unseren Planungen eine wichtige Rolle und er soll in der kommenden Saison noch mehr Verantwortung in unserem Team übernehmen. Wir freuen uns, dass wir ihn von unserem weiteren Weg überzeugen konnten“, kommentiert Sportchef Rachid Azzouzi die Personalie. Seit Sommer 2017 spielt Green für die Fürther – die erste Saison auf Leihbasis – und bestritt in dieser Zeit 75 Pflichtspiele, in denen ihm elf Tore und vier Vorlagen gelangen.