Jung verlängert bei Werder

Anthony Jung hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Über die Laufzeit macht Werder Bremen wie gewohnt keine Angaben. Dem Vernehmen nach läuft der neue Kontrakt bis zum Ende der Saison 2023/24. Jung war im Sommer 2021 ablösefrei von Bröndby IF an die Weser gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Bremen ist der 31-Jährige in dieser Saison unangefochtener Stammspieler auf der linken Seite, stand in 23 von 24 Pflichtspielen in der Startformation von Werder-Trainer Ole Werner.

Lese-Tipp

Torjäger-Talent Koch nach Bremen?

„Es war seit meinem Wechsel aus Dänemark eine aufregende und erfolgreiche Zeit in Bremen. Wir haben ein gutes Team, in dem es absolut stimmt. Meine Familie und ich fühlen uns auch in der Stadt sehr wohl, daher bin ich froh, noch weiter Teil von Werder Bremen zu sein“, sagt Jung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball bei Grün-Weiß, erklärt: „Tony ist von Beginn an eine feste Größe bei uns gewesen. Er hat die in ihn gesetzten Erwartungen auf und neben dem Platz absolut erfüllt und wir sind froh, dass er weiter bei uns bleibt. Er ist Stammspieler und hat sich bei uns auf der linken Seite etabliert. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft geworden.“