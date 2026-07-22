Menü Suche
Kommentar
Offiziell

Da Cunha verlängert

Der Kapitän bleibt an Bord. Lucas Da Cunha (25) verlängert seinen Vertrag bei Como 1907 bis 2031. Seit Januar 2023 spielt der französische Mittelfeldspieler für den Klub vom Comer See.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Como
Lucas da Cunha

Weitere Infos

Como Logo Calcio Como
Lucas da Cunha Lucas da Cunha
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert