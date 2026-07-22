Da Cunha verlängert
Der Kapitän bleibt an Bord. Lucas Da Cunha (25) verlängert seinen Vertrag bei Como 1907 bis 2031. Seit Januar 2023 spielt der französische Mittelfeldspieler für den Klub vom Comer See.
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Como 1907 is delighted to announce that captain Lucas Da Cunha has signed a new contract with the club until 2031.— Como1907 (@Como_1907) July 22, 2026
Official statement ➡️ https://t.co/DtHmM5hzrb pic.twitter.com/JlAQLT3yXa
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