Nach Debüt-Tor: Juranovic schwärmt von Union

Winter-Neuzugang Josip Juranovic ist voll des Lobes für seinen neuen Arbeitgeber Union Berlin. Nach dem gestrigen Europa League-Sieg der Eisernen über Ajax Amsterdam (3:1) erklärte der 26-Jährige: „Das ist Wahnsinn, wir haben Geschichte geschrieben. Es ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg. Mein erstes Tor für Union erzielt zu haben, ist auch toll. Mein Schuss mit links war besser als erwartet. Die Atmosphäre im Stadion war überragend, die Fans waren unser zwölfter Mann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der kroatische Nationalspieler hatte erheblichen Anteil am Achtelfinal-Einzug der Berliner. In der 44. Minute erzielte er per Linksschuss das zwischenzeitliche 2:0, in der 50. Minute bereitete er das 3:1 von Danilho Doekhi (24) vor. Juranovic ist in der vergangenen Winter-Transferperiode für eine Ablösesumme von bis zu elf Millionen Euro von Celtic Glasgow in die Hauptstadt gewechselt – damit ist er Unions Rekordtransfer.

Lese-Tipp

Hertha: Strafe wegen Niederlechner?