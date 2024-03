Zusage: BVB vor wichtiger Verlängerung

Borussia Dortmund hält eines der größten selbst ausgebildeten Talente im Verein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Kjell Wätjen dem BVB seine Zusage gegeben. Der 18-jährige Mittelfeldspieler werde einen langfristigen Profivertrag unterschreiben, alles sei ausverhandelt.

Wätjen ist deutscher U17-Nationalspieler und Leistungsträger in Dortmunds U19. Beim Tabellenführer der U19-Bundesliga West erzielte er in 19 Spielen zehn Tore und gab acht Assists. Das spülte Wätjen zuletzt auch schon mehrfach in den Profikader von Edin Terzic.

Im Werben um das eigene Juwel kam die größte Konkurrenz für Dortmund aus Österreich. RB Salzburg versuchte laut der ‚Bild‘ zum wiederholten Male, Wätjen zu verpflichten. Doch das Toptalent will seine ersten Profischritte bei seinem schwarz-gelben Lieblingsklub gehen.