Paco Alcácer will Borussia Dortmund den Rücken kehren – geht es nach dem spanischen Mittelstürmer, sogar lieber heute als morgen. Das geht aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor. Das Boulevardblatt berichtet von einer „Eiszeit“ mit Trainer Lucien Favre, der in den vergangenen vier Ligaspielen auf Alcácer in der Startelf verzichtet hatte.

Zu allem Überfluss kam mit Erling Haaland dann auch noch ein neuer Mittelstürmer zum BVB, Alcácer fühlt sich nun logischerweise überflüssig und schmollt, so die ‚Bild‘. Mit Atlético Madrid und Ex-Klub FC Valencia gebe es zwei Interessenten für den 26-Jährigen. Für Valencia käme jedoch nur eine Leihe infrage, aus Sicht des BVB eher kein vorstellbares Szenario.

Knieprobleme bei Haaland

Auch, da die Fitness von Neuerwerbung Haaland Sorgen bereitet. Der 19-Jährige laboriert an Knieproblemen und droht laut ‚Bild‘ deshalb sogar den Rückrundenauftakt beim FC Augsburg am 18. Januar zu verpassen. Bislang konnte der Norweger noch nicht mit seinen neuen Teamkollegen im Trainingslager in Marbella auf dem Platz stehen.

Haaland sorgt darüber hinaus mit einem weiteren Detail für Aufsehen. Die ‚Bild‘ bestätigt eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Supertalents, zuvor hatte bereits ‚The Athletic‘ über eine solche berichtet. „Für weit über 60 Millionen Euro darf der Neu-Dortmunder den Klub zu einem späteren Stichtag innerhalb der Vertragslaufzeit vorzeitig verlassen“, heißt es.

Erste Klausel seit Götze?

Entspricht dies den Tatsachen, ist Haaland der erste BVB-Spieler seit Mario Götze, dem ein solcher Vertragspassus zugestanden wird. Götze hatte seinen Jugendklub 2013 für festgeschriebene 37 Millionen Euro in Richtung FC Bayern verlassen. Anschließend kündigte der BVB an, künftig Ausstiegsklausel kategorisch abzulehnen. Für Haaland machte man nun offenbar eine Ausnahme.

Derweil hat sich Vater Alf-Inge Haaland zum Wechsel seines Sohns geäußert. Gegenüber ‚Sport1‘ sagt der ehemalige Premier League-Profi: „Wir erwarten, dass Erling viele Jahre erfolgreich beim BVB bleiben wird.“ Zum Thema Ausstiegsklausel schwieg Haaland senior aber lieber, sicher sei nur: „Für Erling fühlt sich beim BVB alles richtig an.“