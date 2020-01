Der Wechsel von Mark Uth (28) zum 1. FC Köln hängt am seidenen Faden. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll am heutigen Freitag eine Entscheidung über die kurzfristige Zukunft des Angreifers fallen. Demnach steht „ein klärendes Gespräch der S04-Bosse mit Uth“ auf dem Programm.

Knackpunkt: Uth verdient auf Schalke rund vier Millionen Euro im Jahr. Leiht der FC den gebürtigen Kölner aus, müsste man für 17 Spiele immer noch knackige zwei Millionen Euro zahlen – kaum vertretbar für die Domstädter. Nach ‚Express‘-Informationen ist der Deal genau daran sogar bereits gescheitert.

Falette-Deal auf der Zielgeraden

Der Kölner Boulevardblatt bringt mit Amin Younes (26, SSC Neapel) und Todor Nedelev (26, Botev Plovdiv) zwei Offensiv-Alternativen ins Spiel. Ex-Nationalspieler Younes soll jedoch zehn Millionen Euro Ablöse kosten, für Köln nicht stemmbar. Der Bulgare Nedelev scheiterte einst bei Mainz 05 an Heimweh. Beide Spieler werden auch bei Werder Bremen gehandelt.

Im Fall von Simon Falette (27, Eintracht Frankfurt) bahnt sich ebenfalls eine Entscheidung an. Zum Start ins Trainingslager in Spanien am Samstag soll der Innenverteidiger möglichst schon dabei sein. Problem: Die Falette-Seite verhandelt laut Bild auch noch mit Fenerbahce.