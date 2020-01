Tomás Esteves ist offenbar auf dem Wunschzettel von Borussia Dortmund gelandet. Wie die portugiesische Sporttageszeitung ‚A Bola‘ berichtet, will der BVB den Rechtsverteidiger des FC Porto verpflichten. Für festgeschriebene zehn Millionen Euro sei der 17-Jährige zu haben, sein Vertrag läuft noch bis 2021.

Esteves gilt in seiner Heimat als großes Talent. Obwohl er noch im Jugendbereich spielberechtigt wäre, läuft er bereits für Portos Reserveteam in der zweiten portugiesischen Liga auf. In der aktuellen Spielzeit kam der 1,80-Meter-Mann dort zehnmal zum Einsatz, dazu kommen drei Partien in der Youth League.

FT-Meinung: Dass sich der BVB nach einem neuen Rechtsverteidiger umsieht, ist naheliegend. Zwar will man Senkrechstarter Achraf Hakimi (21) unbedingt halten – Stammverein Real Madrid sitzt jedoch um längeren Hebel. Urgestein Lukasz Piszczek (34) würde gerne bleiben. Ob die Borussia seinen auslaufenden Vertrag aber nochmal verlängert, ist ungewiss.