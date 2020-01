Borussia Dortmund plant in der Rückrunde fest mit Manuel Akanji (24). Sportdirektor Michael Zorc betont in der ‚WAZ‘: „Ich wüsste nicht, was uns veranlassen sollte, Manuel Akanji abzugeben.“ Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato zeigt Olympique Lyon Interesse am Innenverteidiger, bleibt aber wohl zumindest im Winter chancenlos.

Akanji schwächelte in den vergangenen Wochen und hatte Aktien an dem ein oder anderen Gegentor. Beim jüngsten 5:1 gegen den 1. FC Köln zeigte der Schweizer jedoch eine souveräne Leistung. Mit Emre Can (26) könnte jedoch neue Konkurrenz von Juventus Turin kommen. Der deutsche Nationalspieler ist gelernter Mittelfeldspieler, aber auch im Abwehrzentrum einsetzbar.