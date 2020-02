Martin Ödegaard wird wohl noch nicht im Sommer zu Real Madrid zurückkehren. Wie Jokin Aperribay, der Präsident seines Leihklubs Real Sociedad San Sebastián, gegenüber der ‚Marca‘ klarstellt, sei die Sache „ziemlich klar“. Laut seiner Aussage gilt die Leihe für insgesamt zwei Jahre, also noch bis 2021.

Auf Konfrontationskurs mit Ödegaards Stammverein möchte Aperribay aber keinesfalls gehen. „Er ist ein Spieler von Real Madrid, weswegen wir natürlich mit ihnen reden werden“, so der 53-Jährige. Für Ödegaard selbst ist klar, für welchen Klub er in der nächsten Saison spielen will. „Es hat sich nichts geändert. Ich bin hier sehr glücklich“, antwortete der 21-jährige Norweger vor einigen Tagen auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison für San Sebastián spielen werde.