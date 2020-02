Frohe Nachrichten für Dynamo Dresdens Nachwuchsspieler Simon Gollnack und Ransford-Yeboah Königsdörffer. Wie der Zweitligist mitteilt, wurden die beiden 18-Jährigen mit ihren ersten Profiverträgen ausgestattet, die bist 2022 datiert sind.

„Simon und Ransi bringen Talent, viel Ehrgeiz und einen tollen Charakter mit, um ihren Weg im Profi-Fußball zu gehen, wenn sie weiter so hart an sich arbeiten. Wir freuen uns darüber, dass beide auch in Zukunft ihre nächsten Entwicklungsschritte gemeinsam mit uns machen werden“, erklärt Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.