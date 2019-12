Marcel Sabitzer lobt das RB-System, bei dem sich Spieler über die Stationen Salzburg und Leipzig für internationale Topklubs empfehlen können. „Der Verein weiß schon, was er an uns Spielern hat. Darum denke ich, dass der gegenseitige Respekt sehr groß sein sollte“, äußert der 25-Jährige im Interview mit ‚Spiegel‘.

„Wenn tatsächlich mal die Situation eintreten sollte, dass sich ein Spieler mit einem Wechsel verbessern könnte, weil er sich noch schneller als der eigene Klub entwickelt, dann sollte man sich auch eingestehen: Okay, der hat für den Verein so viel getan und da sollten einem keine Steine in den Weg gelegt werden, wenn es am Ende auch für beide Seiten eine Win-Win-Situation ist“, führt der Sabitzer weiter aus.