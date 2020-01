Paco Alcácer hat einen weiteren Interessenten in der Premier League. Wie die ‚Sun‘ berichtet, will Newcastle United den 26-Jährigen bis Saisonende ausleihen. Demnach ist Newcastle-Coach Steve Bruce in Gesprächen mit Borussia Dortmund, um über ein Leihgeschäft zu verhandeln. Versüßen soll die Offerte eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro.

„Wenn was auf dem Tisch ist, besprechen wir das mit dem Spieler, dem Berater und mit dem Klub, der interessiert ist“, äußerte sich BVB-Manager Michael Zorc kürzlich. Den Schwarz-Gelben schwebt einem spanischen Medienbericht zufolge eine Ablöse von rund 35 Millionen Euro für Alcácer vor. Das Angebot der Magpies scheint zumindest in Reichweite zu liegen.

Tottenham Hotspur hat Alcácer ebenfalls auf dem Radar, doch die Spur zum FC Valencia ist noch heißer. Die Fledermäuse wollen ihren ehemaligen Angreifer unbedingt zurück ins Mestalla holen. Allerdings hat Valencia Probleme bei der Finanzierung und hofft auf einen Preisnachlass zum Ende des Transferfensters. Newcastle scheint hingegen bereit zu sein, sich der Forderung des BVB anzunähern. Unklar ist noch, ob der englische Tabellen-14. Alcácers Ansprüchen genügt.