Weinzierl lässt FCA-Verbleib offen

Trainer Markus Weinzierl lässt seine Zukunft beim FC Augsburg offen. „Ich habe mir noch keine endgültigen Gedanken gemacht. Die Saison ist nicht vorbei“, sagte der 47-Jährige am heutigen Donnerstag. Weinzierls Vertrag läuft aus, Gespräche wolle man in der kommenden Woche führen.

„Ich habe schon auch ein, zwei Fragen, die dann ausschlaggebend sind: Was sind die Ziele? Was sind die Voraussetzungen?“, so Weinzierl, der seit rund einem Jahr seine zweite Amtszeit beim FCA bestreitet. Am vergangenen Spieltag erreichte Augsburg den Klassenerhalt.