Werder-Abschied: Ducksch kartet noch einmal nach

Obwohl es nach einigen Anlaufschwierigkeiten bei seinem neuen Klub Birmingham City mittlerweile ganz gut läuft, denkt Marvin Ducksch noch immer mit etwas Groll an seinen Abschied von Werder Bremen zurück. Das verrät der 31-Jährige dem ‚kicker‘: „Es war ja auch schon in den Jahren zuvor immer so, dass ein Abgang im Raum stand - ob das von meiner Seite oder von Vereinsseite war, sei mal dahingestellt. Jetzt stand ich vor dem letzten Vertragsjahr und hatte nicht das Gefühl, dass da noch mal ein Angebot kommen würde.“

Bereits mehrfach hatte der Angreifer die fehlende Wertschätzung in seinen letzten Werder-Monaten bemängelt. Ducksch betont, dass er damit explizit nicht seine damaligen Mitspieler meinte, er habe gewusst, „dass ich mich auf die Spieler verlassen kann - das war ja nie das wirkliche Problem“. Von Sportdirektor Clemens Fritz habe er sich jedoch zum Abschied „zumindest mal ein ‚Danke‘ oder ein ‚Viel Glück auf deiner Reise‘ gewünscht. Er hat sich bei mir entschuldigt und mir erklärt, dass es zu der Zeit viel Trubel gab, was ich auch ein Stück weit verstehen kann. Doch nach den vier Jahren wäre eine kleine Nachricht wohl nicht zu viel verlangt gewesen.“