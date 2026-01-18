Trainer bestraft BVB-Flirt Timber

Quinten Timber muss die Konsequenzen aus seinem deutlich hinterlegten Abschiedswunsch tragen. Bei der heutigen Heimspielpleite gegen Lokalrivale Sparta Rotterdam (3:4) nominierte Feyenoord-Trainer Robin van Persie den 24-jährigen Mittelfeldspieler nicht für die Startelf. Hintergrund ist laut übereinstimmenden niederländischen Medienberichten die Absicht des Rechtsfußes, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

„Ich finde es schade, dass es so weit kommen musste. Es ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass der Trainer seinen Spieler nicht schützt. Aber irgendwann ist Schluss, und es passiert schon wieder“, schimpfte Timber im Anschluss an die Partie bei ‚ESPN‘. Interesse bekundete zuletzt Borussia Dortmund. Dort ist durch den Abgang von Pascal Groß (34) ein Kaderplatz freigeworden. Mittlerweile deutet vieles auf einen Winterabschied von Timber hin. „Ich würde den Verein lieber nicht ablösefrei verlassen, daher ist ein Wechsel jetzt wahrscheinlicher“, so der achtfache Nationalspieler.