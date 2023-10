Borré hofft auf Werder-Verbleib

Rafael Borré hofft, über diese Saison hinaus für Werder Bremen zu stürmen. Der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Kolumbianer sagt im Interview mit der ‚DeichStube‘: „Ein Jahr ist eben kein besonders langer Zeitraum. Ich würde gerne länger bei Werder sein, weil ich mich dann mehr an der Entwicklung des Vereins beteiligen könnte“. Borré betont: „Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich kann mit der aktuellen Situation auch gut leben. Aber über den nächsten Sommer hinaus noch bei Werder zu spielen, würde mich freuen.“

Für Bremen stand der 28-Jährige bislang bei drei Ligaspielen auf dem Rasen, erzielte dabei einen Treffer. Über seinen zumindest temporären Abschied von der Eintracht sagt Borré: „Ich wollte auf jeden Fall mehr Spielzeit haben als zuletzt in Frankfurt, wo Randal Kolo Muani in der vergangenen Saison gesetzt war. So oft draußen zu sitzen, hat mich frustriert. Noch so ein Jahr wollte ich definitiv nicht erleben. Deswegen kam der Impuls zum Wechsel auch mit von mir. Bei meinem Abschied gab es kein böses Blut, alle haben mit offenen Karten gespielt.“