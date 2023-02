Erstmals Nationalcoach: Tedesco trainiert Belgien

Domenico Tedesco tritt seinen ersten Job als Nationaltrainer an. Wie der belgische Fußballverband vermeldet, einigte man sich mit dem 37-jährigen Übungsleiter auf eine Zusammenarbeit bis zum Sommer 2024. Dann findet die Europameisterschaft in Deutschland statt.

„Für mich ist es eine große Ehre, der neue Cheftrainer von Belgien zu sein“, wird Tedesco in einem ersten Statement zitiert, „ich freue mich sehr auf die Aufgabe und bin hochmotiviert.“ Der ehemalige Bundesliga-Coach setzte sich im Bewerbungsverfahren gegen namhafte Bewerber wie Thierry Henry und Andrea Pirlo durch.

Nach den Stationen Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Moskau und zuletzt RB Leipzig nimmt sich Tedesco eine Pause vom Vereinsfußball. In Belgien tritt er die Nachfolge des langjährigen Amtsinhabers Roberto Martínez an, dessen Zeit nach der zurückliegenden WM endete. Die Roten Teufel schieden in der Vorrunde aus und sollen es unter Tedesco künftig wieder besser machen.