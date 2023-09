Leverkusen lange ohne Arthur

Bayer Leverkusen muss eine Weile auf die Dienste von Arthur verzichten. Wie der derzeitige Tabellenführer der Bundesliga vermeldet, zog sich der brasilianische Rechtsverteidiger während des U23-Länderspiels gegen Marokko (0:1) eine Muskel-Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel zu.

Arthur könne bis zu drei Monate fehlen. In Leverkusen wird der Rechtsfuß an seinem Rehabilitationsprozess arbeiten. Erst in diesem Sommer holte die Werkself den 20-Jährigen für sieben Millionen Euro aus Brasilien an Bord. Bisher absolvierte Arthur für den Bundesligisten drei Kurzeinsätze.