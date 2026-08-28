Menü Suche
Kommentar
Offiziell

Holstein holt Grzywacz

Eryk Grzywacz wechselt vom VfL Wolfsburg zu Holstein Kiel. Der 20-jährige Mittelfeldspieler zieht aber zunächst ein Häuschen weiter. Per Leihe schließt sich Grzywacz dem TSV Havelse in der 3. Liga an.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Holstein
Wolfsburg
Havelse
Eryk Artur Grzywacz

Weitere Infos

Holstein Logo Holstein Kiel
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Havelse Logo TSV Havelse
Eryk Artur Grzywacz Eryk Artur Grzywacz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert