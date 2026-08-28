Holstein holt Grzywacz
Eryk Grzywacz wechselt vom VfL Wolfsburg zu Holstein Kiel. Der 20-jährige Mittelfeldspieler zieht aber zunächst ein Häuschen weiter. Per Leihe schließt sich Grzywacz dem TSV Havelse in der 3. Liga an.
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Moin, Eryk Grzywacz 🙌— Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) August 28, 2026
Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom VfL Wolfsburg zu unseren Störchen und wird zunächst in der Saison 2026/27 auf Leihbasis für den Drittligisten TSV Havelse auflaufen.
Bis bald, Eryk! 👋
Zur Meldung ⏩️ https://t.co/8jJDQ8aCVP pic.twitter.com/9NnivhMZzh
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