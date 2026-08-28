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2. Bundesliga

Wolfsburg wird Vavro los

von Fabian Ley - Quelle: Wolfsburger Allgemein | Aller-Zeitung
Denis Vavro im Einsatz für den VfL Wolfsburg @Maxppp

Der VfL Wolfsburg hat einen Abnehmer für Denis Vavro gefunden. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, wird sich der Innenverteidiger dem tschechischen Spitzenklub Viktoria Pilsen anschließen. Den Medizincheck habe der 30-Jährige bereits absolviert.

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In Wolfsburg spielt Vavro seit mehreren Wochen keine Rolle mehr, der 33-fache slowakische Nationalspieler wurde beim Bundesliga-Absteiger aus dem Kader gestrichen und obendrein auch noch vom Training suspendiert. Die Niedersachsen kassieren dem Bericht zufolge ein Jahr vor Vertragsende noch eine kleine Ablösesumme für den Rechtsfuß.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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