2. Bundesliga
Wolfsburg wird Vavro los
@Maxppp
Der VfL Wolfsburg hat einen Abnehmer für Denis Vavro gefunden. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, wird sich der Innenverteidiger dem tschechischen Spitzenklub Viktoria Pilsen anschließen. Den Medizincheck habe der 30-Jährige bereits absolviert.
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In Wolfsburg spielt Vavro seit mehreren Wochen keine Rolle mehr, der 33-fache slowakische Nationalspieler wurde beim Bundesliga-Absteiger aus dem Kader gestrichen und obendrein auch noch vom Training suspendiert. Die Niedersachsen kassieren dem Bericht zufolge ein Jahr vor Vertragsende noch eine kleine Ablösesumme für den Rechtsfuß.
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