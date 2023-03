Medien: Barça-Keeper hat zwei neue Interessenten

Iñaki Peña könnte den FC Barcelona im Sommer in Richtung Türkei verlassen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge sind sowohl Fenerbahce als auch Galatasaray am Torhüter der Katalanen interessiert. Aber auch Barcelona bastelt demzufolge an einer Vertragsverlängerung, doch der 24-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, soll trotz des vorliegenden Angebots über drei Jahre zweifeln.

Grund dafür ist vor allem die geringe Spielzeit, denn hinter Marc-André ter Stegen (30) ist Peña lediglich zweite Wahl. In der laufenden Spielzeit kommt der Spanier auf magere drei Einsätze: Einen in der Champions League und zwei im spanischen Pokal. Ein Vereinswechsel könnte für den Rechtsfuß die gewünschte Spielzeit bringen. Auch ein Transfer in die Türkei scheint nicht unrealistisch, da Peña im Zuge eines Leihgeschäfts bereits 2022 für ein halbes Jahr bei Galatasaray überzeugen konnte und dadurch mit der Liga vertraut ist.

