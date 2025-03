Eintracht: Star-Verkauf fest eingeplant?

Hugo Ekitiké könnte im Sommer der nächste teure Stürmer-Verkauf von Eintracht Frankfurt werden. Laut ‚Sky‘-Reporter Florian Plettenberg rechnen die SGE-Verantwortlichen zu „99 Prozent“ damit, dass der junge Franzose den Bundesligisten nach der Saison verlassen wird. Als Grund hierfür wird das schon jetzt konkrete Interesse von Spitzenvereinen genannt.

Vor wenigen Wochen hieß es noch in Berichten, dass Frankfurt nach dem Verkauf von Omar Marmoush (26) an Manchester City erst im Sommer 2026 mit einem Ekitiké-Verkauf plant. Der 22-jährige Angreifer steht noch bis 2029 bei der Eintracht unter Vertrag und steht in dieser Saison nach 34 Pflichtspiel-Einsätzen bei 18 Toren und sechs Vorlagen.