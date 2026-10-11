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FT-Kurve Bundesliga

Can-Zukunft beim BVB: Eindeutiges Stimmungsbild

von Martin Schmitz
Emre Can im Trikot von Borussia Dortmund @Maxppp

Emre Can (32) wird sich im Sommer einen neuen Klub suchen müssen. Zumindest, wenn es nach der klaren Mehrheit der FT-User geht. 71 Prozent der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass Borussia Dortmund den auslaufenden Vertrag mit dem Kapitän nicht noch einmal verlängern sollte.

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Sollte Borussia Dortmund mit Emre Can verlängern?
- Beendet
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Während nur jeder zwanzigste User für einen uneingeschränkten Verbleib des Ex-Nationalspielers votiert hat, wären immerhin 24 Prozent der Teilnehmer dafür, Can einen Einjahreskontrakt mit geringeren Bezügen anzubieten – der langjährigen Verdienste wegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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