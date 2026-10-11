Can-Zukunft beim BVB: Eindeutiges Stimmungsbild

Emre Can (32) wird sich im Sommer einen neuen Klub suchen müssen. Zumindest, wenn es nach der klaren Mehrheit der FT-User geht. 71 Prozent der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass Borussia Dortmund den auslaufenden Vertrag mit dem Kapitän nicht noch einmal verlängern sollte.

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Sollte Borussia Dortmund mit Emre Can verlängern? Ja, er ist der Kapitän Ja, aber maximal für ein Jahr und mit geringen Bezügen Nein, seine Zeit ist vorbei Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Während nur jeder zwanzigste User für einen uneingeschränkten Verbleib des Ex-Nationalspielers votiert hat, wären immerhin 24 Prozent der Teilnehmer dafür, Can einen Einjahreskontrakt mit geringeren Bezügen anzubieten – der langjährigen Verdienste wegen.