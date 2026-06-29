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Offiziell Weltmeisterschaft

Nächster WM-Trainer tritt zurück

von Lukas Weinstock - Quelle: fotbal.cz
1 min.
Miroslav Koubek auf der Pressekonferenz @Maxppp

Miroslav Koubek ist nicht länger Trainer der tschechischen Nationalmannschaft. In der entsprechenden Mitteilung heißt es, dass beide Parteien diese Entscheidung im „gegenseitigen Einvernehmen“ getroffen haben.

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„Trainer Miroslav Koubek und ich haben heute einvernehmlich beschlossen, unsere Zusammenarbeit zu beenden. Im heutigen persönlichen Gespräch bot mir der Trainer seine Position an, und nach einer offenen und fairen Diskussion habe ich mich entschieden, sein Angebot anzunehmen“, erklärt David Trunda, Vorsitzender des tschechischen Fußballverbands. Das Aus ist die Folge der schwachen Leistungen bei der WM, bei der Tschechien in Gruppe A mit Mexiko, Südafrika und Südkorea den letzten Platz belegte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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