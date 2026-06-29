Nächster WM-Trainer tritt zurück

Miroslav Koubek ist nicht länger Trainer der tschechischen Nationalmannschaft. In der entsprechenden Mitteilung heißt es, dass beide Parteien diese Entscheidung im „gegenseitigen Einvernehmen“ getroffen haben.

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Miroslav Koubek is stepping down as head coach of the Czech national football team by mutual agreement with the Football Association of the Czech Republic 🇨🇿



Coach, thank you for leading us back to the World Cup after 20 years. https://t.co/Zoy65rPTxD pic.twitter.com/0tuQPDCiJv — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 29, 2026

„Trainer Miroslav Koubek und ich haben heute einvernehmlich beschlossen, unsere Zusammenarbeit zu beenden. Im heutigen persönlichen Gespräch bot mir der Trainer seine Position an, und nach einer offenen und fairen Diskussion habe ich mich entschieden, sein Angebot anzunehmen“, erklärt David Trunda, Vorsitzender des tschechischen Fußballverbands. Das Aus ist die Folge der schwachen Leistungen bei der WM, bei der Tschechien in Gruppe A mit Mexiko, Südafrika und Südkorea den letzten Platz belegte.