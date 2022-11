Dauer-Patient: Hübner droht Karriereende

Benjamin Hübner muss seine Karriere womöglich früher beenden als geplant. Wie aus einem Bericht des ‚kicker‘ hervorgeht, drohen dem Kapitän der TSG Hoffenheim „Sportinvalidität“ und das damit einhergehende Karriereende.

Hübner stand in der laufenden Saison nur einmal für die TSG in der ersten Pokalrunde beim SV Rödinghausen (2:0) auf dem Feld. Seither plagen den 33-Jährigen mal wieder Sprunggelenksprobleme. Sein Vertrag bei der TSG läuft am Saisonende aus.

„Beim Hübi sieht es ehrlich gesagt nicht so gut aus, er macht keinen Schritt nach vorne“, sagte Trainer André Breitenreiter schon vor zehn Tagen. Es sei „sehr ungewiss, wann er zurückkommt.“

Langer Ausfall 2020/21

2016 war Hübner vom FC Ingolstadt in den Kraichgau gekommen und entwickelte sich schnell zur festen Größe in der Innenverteidigung. Insbesondere seit 2018 fiel der Linksfuß aber immer wieder aus. Wegen einer Kapselverletzung verpasste er etwa beinahe die gesamte Spielzeit 2020/21.