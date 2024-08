Heerenveen will Lagerbielke

Celtic Glasgow wird aller Voraussicht nach Gustav Lagerbielke noch vor Transferschluss abgeben. Nach FT-Informationen zeigt der SC Heerenveen starkes Interesse an der Verpflichtung des schwedischen Innenverteidigers. Darüber hinaus hat auch KV Mechelen aus Belgien Interesse angemeldet. Aktuell haben die Niederländer aber die Nase vorn. Gestern fanden Gespräche zwischen dem Abwehrspieler und seinem Arbeitgeber in Glasgow statt.

Alle Beteiligten arbeiten intensiv daran, den 24-Jährigen in die Eredivisie zu bringen. Der zweimalige Nationalspieler von Schweden wechselte vor einem Jahr von IF Elfsborg nach Schottland. In seiner ersten Saison konnte sich Lagerbielke noch nicht als Stammspieler etablieren, kam in der Premiership lediglich auf sieben Einsätze. In der Champions League stehen zwei Pflichtspiele auf dem Konto des gebürtigen Stockholmers. Gegen Feyenoord (2:1) erzielte er dabei sein erstes Tor für Celtic.