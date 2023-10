Zingler: Union wird „wachsen & investieren“

Union Berlin befindet sich wirtschaftlich auf Erfolgskurs. Laut dem ‚kicker‘ sind die Gesamteinnahmen der Eisernen in der Spielzeit 2022/23 im Vergleich zur Vorsaison von 122 Millionen Euro auf 174 Millionen Euro gestiegen. Zudem haben die Hauptstädter erstmals nach langer Zeit ein positives Eigenkapital, welches sich auf 1,8 Millionen Euro beläuft. Bis zum Ende der laufenden Saison soll sich ebenjenes auf 12,7 Millionen Euro erhöhen, so das Ergebnis der aktuellen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Rahmen einer Medienrunde sagte Dirk Zingler, Präsident der Berliner, zu den positiven Zahlen: „Wir werden wachsen und weiter investieren.“ Finanziell läuft es für Union also ziemlich gut. Anders sieht es dagegen sportlich aus. In der Bundesliga steht der Verein um Trainer Urs Fischer auf Tabellenplatz 13, kommt nicht richtig in Fahrt. Am vergangenen Wochenende mussten sich die Berliner mit 2:4 Borussia Dortmund geschlagen geben.