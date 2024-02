Okazaki kündigt Karriereende an

Shinji Okazaki wird nach dem Saisonende die Schuhe an den Nagel hängen. „Ich habe mich entschieden, meine Karriere am Ende dieser Saison zu beenden“, verkündet der Japaner über die Kanäle seines aktuellen Arbeitgebers VV St. Truiden. „Ich habe als Fußballer alles gegeben, aber als Sportler muss man auch auf seinen Körper hören. Heute stoße ich an meine körperlichen Grenzen. In den verbleibenden Wochen werde ich alles daran setzen, fit zu werden, damit ich mich in die Mannschaft einbringen und mich auf dem Platz verabschieden kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Okazaki spielt seit knapp zwei Jahren für den belgischen Erstligisten. In der ersten Saison absolvierte der 37-Jährige noch 30 Spiele für den Klub. In seiner zweiten Spielzeit warfen ihn Verletzungen regelmäßig zurück, sodass er diese Spielzeit auf lediglich sieben Pflichtspieleinsätze kommt. Der Offensivakteur gewann 2016 mit Leicester City die englische Meisterschaft. Auch in der Bundesliga ist der 119-fache japanische Nationalspieler kein Unbekannter. Insgesamt 128 Bundesligapartien für den VfB Stuttgart und Mainz 05 stehen zu Buche.