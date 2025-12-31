Menü Suche
Kommentar
Super League

Gregoritsch-Wechsel wird heißer

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Michael Gregoritsch hat gute Laune @Maxppp

Der Wechsel von Angreifer Michael Gregoritsch (31) zum FC Basel nimmt offenbar konkrete Formen an. Die Schweizer machen laut ‚Sky‘ Fortschritte in ihren Bemühungen und sind zuversichtlich, zeitnah eine Einigung mit Bröndby IF zu erzielen. Die Klubs verhandeln über ein Leihgeschäft, auch eine Kaufoption steht im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Bröndby kommt Gregoritsch, der erst im Sommer vom SC Freiburg nach Dänemark gewechselt war, meist nur als Einwechselspieler zum Zug. In Basel könnte sich der Österreicher mit regelmäßigeren Einsatzzeiten für die Teilnahme an der anstehenden Weltmeisterschaft empfehlen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Super League
Superliga
Basel
Bröndby
Michael Gregoritsch

Weitere Infos

Super League Super League
Superliga Superliga
Basel Logo Basel
Bröndby Logo Brøndby IF
Michael Gregoritsch Michael Gregoritsch
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert