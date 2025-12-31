Gregoritsch-Wechsel wird heißer

Der Wechsel von Angreifer Michael Gregoritsch (31) zum FC Basel nimmt offenbar konkrete Formen an. Die Schweizer machen laut ‚Sky‘ Fortschritte in ihren Bemühungen und sind zuversichtlich, zeitnah eine Einigung mit Bröndby IF zu erzielen. Die Klubs verhandeln über ein Leihgeschäft, auch eine Kaufoption steht im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Bröndby kommt Gregoritsch, der erst im Sommer vom SC Freiburg nach Dänemark gewechselt war, meist nur als Einwechselspieler zum Zug. In Basel könnte sich der Österreicher mit regelmäßigeren Einsatzzeiten für die Teilnahme an der anstehenden Weltmeisterschaft empfehlen.