Ljubicics Absage an Schalke

Marin Ljubicic hat erläutert, warum er sich im Winter lieber Fortuna Düsseldorf als Schalke 04 angeschlossen hat. Die ‚Bild‘ zitiert den 24-jährigen Stürmer: „Fortuna war überzeugter von mir, ich hatte hier definitiv ein besseres Gefühl.“

Und so lieh Düsseldorf den Kroaten bis Saisonende ohne Kaufoption von Union Berlin aus. Bislang kam Ljubicic aber noch nicht so recht in Tritt – was auch für Kritik an Sportchef Sven Mislintat sorgt. Dieser hatte sich extrem für eine Ljubicic-Verpflichtung stark gemacht.