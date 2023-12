Forsberg: Siegtor als Abschiedsgeschenk

RB Leipzig hat die Champions League-Gruppenphase mit einem Sieg abgeschlossen. Am Mittwochabend gewann der Bundesligist das sportliche bedeutungslose Spiel gegen die Berner Young Boys aus der Schweiz. RB stand bereits zuvor als Achtelfinalteilnehmer und Tabellenzweiter hinter Manchester City fest.

Mann des Abends war ausgerechnet Emil Forsberg (32). Der alteingesessene Spielmacher erzielte in der 56. Minute den Siegtreffer. Zuvor hatte Ebrima Colley die Leipziger Führung durch Benjamin Sesko ausgeglichen. Für Forsberg war es aller Voraussicht nach der 41. und letzte Champions League-Einsatz für Leipzig. Im Winter wechselt er dem Vernehmen nach zur RedBull-Filiale in New York.