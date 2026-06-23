Die TSG Hoffenheim hat einen neuen Innenverteidiger geholt. Vom First Vienna FC wechselt Santino Pistrol nach Sinsheim. Der 18-Jährige ist zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant und soll an die Profis herangeführt werden.

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„Santino ist ein großes Talent, das mit seiner Spielweise perfekt nach Hoffenheim passt. Er hat einen sehr klaren Spielaufbau mit einem sauberen Passspiel, verteidigt mutig nach vorne und hat ein wuchtiges Kopfballspiel“, so Direktor Sport Frank Kramer. Für Vienna hat der Österreicher in der zweiten Liga zehn Spiele absolviert und war gegen Ende der abgelaufenen Saison Stammkraft.