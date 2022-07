Moutinho bleibt in Wolverhampton

João Moutinho hängt noch ein Jahr dran. Wie die Wolverhampton Wanderers verkünden, hat der portugiesische Mittelfeld-Routinier einen neuen bis 2023 datierten Vertrag unterschrieben. Das bisherige Arbeitspapier des 35-Jährigen war zum Saisonende ausgelaufen.

Moutinho war 2018 von der AS Monaco zu den Wolves gewechselt und stand dort in bislang 144 Premier League-Spielen auf dem Platz. Auch in der vergangenen Saison nahm er noch eine wichtige Rolle im Team von Wolverhampton ein.