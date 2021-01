Heuert Benítez bei Celtic an?

Rafael Benítez könnte seine Trainerkarriere in Schottland fortsetzen. Laut dem ‚Daily Mirror‘ wird der 60-jährige Spanier bei Celtic Glasgow auf Neil Lennon folgen. Der 49-jährige Nordire erlebt mit den Bhoys eine enttäuschende Spielzeit und liegt in der Premiership derzeit 23 Punkte hinter Tabellenführer und Stadtrivale Glasgow Rangers.

Benítez hatte nach rund eineinhalb Jahren beim chinesischen Erstligisten Dalian Professional seinen Kontrakt am gestrigen Samstag aufgelöst. Der ehemalige Liverpooler Erfolgscoach führte die Corona-Pandemie als Grund für seine Entscheidung an. In Schottland wird Benítez auf seinen ehemaligen Schützling Steven Gerrard treffen, der bei den Rangers an der Seitenlinie steht.

Update 14:09 Uhr: Der ‚BBC‘ zufolge liegen Benítez auch Angebote aus Deutschland vor, konkrete Namen nennt die englische Rundfunkanstalt jedoch nicht.