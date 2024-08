Angebote flattern rein: Álvarez-Poker läuft heiß

An diesem Samstag ist mächtig Schwung in die Personalie Julián Álvarez (24) gekommen. Der vorherige Stand: Atlético Madrid buhlt energisch um den argentinischen Weltmeister, der einen Abschied von Manchester City anstrebt. Die Rojiblancos sind aber nicht allein, in England etwa wird dem FC Arsenal Interesse nachgesagt. Schon länger besteht zudem das Interesse von Paris St. Germain.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen hat PSG mittlerweile ein Vertragsangebot bei Álvarez selbst eingereicht und die Gespräche mit City aufgenommen. Noch geht es darum, die Machbarkeit eines Transfers auszuloten. Ganz so weit wie Atlético sind die Pariser damit noch nicht. Die Rojiblancos haben schon ein offizielles Ablöse-Angebot nach Manchester übermittelt – 60 Millionen Euro laut ‚TyC Sports‘.

Lese-Tipp

Atlético holt Sörloth als Morata-Nachfolger

Das dürfte noch aktuellem Stand nicht ausreichen, denn City fordert 70 bis 80 Millionen Euro für Álvarez. PSG wäre ein Klub, der diese Summe stemmen könnte. Noch allerdings liegt dem englischen Meister nichts Schwarz auf Weiß aus Paris auf dem Tisch. Ein Wettbieten PSG gegen Atlético würde Pep Guardiola und Co. sicher gefallen.