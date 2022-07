Raphinha heute nach Barcelona

Der Transfer von Raphinha zum FC Barcelona wird in Kürze offiziell bekanntgeben. Laut ‚The Athletic‘ reist der Flügelstürmer am heutigen Mittwoch für die letzten Details nach Katalonien. Raphinha erhält bei Barça einen Vertrag bis 2027.

Leeds United kassiert für den 25-jährigen Brasilianer eine Sockelablöse von 58 Millionen Euro, sieben Millionen können an Boni folgen. Interesse an einer Raphinha-Verpflichtung hatten in den zurückliegenden Wochen auch die Londoner Klubs FC Arsenal und FC Chelsea signalisiert.