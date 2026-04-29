Dybala mit neuem Klub einig

Eigentlich liebäugelte Paulo Dybala mit einem Wechsel zum AC Mailand. Sogar zu Gehaltsabstrichen war er bereit, um sich den Traum zu erfüllen, bei den Rossoneri zu spielen. Jetzt plant der Angreifer aber offenbar um.

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Wie ‚ESPN‘ berichtet, steht der 32-Jährige kurz vor einem Wechsel in seine Heimat zu den Boca Juniors. Dybala habe sogar bereits eine vorläufige Einigung mit Boca getroffen. Da sein Vertrag bei der AS Rom nach vier Jahren ausläuft, ist der Linksfuß ablösefrei.

Erst kürzlich hatte er sich offen für einen Wechsel zu den Boca Juniors gezeigt: „Das wäre großartig.“ Dort würde Dybala auf Kapitän Leandro Paredes (31) treffen, der im vergangenen Sommer von den Giallorossi denselben Weg gegangen ist. Dybala und Paredes sind gut befreundet.