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Stuttgart verkauft Sankoh

von Dominik Schneider - Quelle: Tipsbladet
Mo Sankoh im VfB-Trikot @Maxppp

Bei Mohamed Sankoh vom VfB Stuttgart steht eine Luftveränderung an. Der Stürmer aus der zweiten Mannschaft der Schwaben wechselt laut ‚Tipsbladet‘ zum Randers FC nach Dänemark. Nur noch letzte Details sind zu klären, in den kommenden Tagen sind Medizincheck und Unterschrift vorgesehen.

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Bei den Profis des VfB erhielt Sankoh in den zurückliegenden Jahren keine große Chance. Nur 20 Bundesligaminuten stehen auf seinem Konto. Der 22-Jährige erzielte in der vergangenen Saison sechs Tore in der 3. Liga und empfahl sich so ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags für den Wechsel in die dänische Superliga.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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