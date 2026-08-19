Borussia Dortmund stattet den luxemburgischen A-Nationalspieler Enzo dos Santos (17) mit einem Profivertrag aus. Über die konkrete Länge des Kontrakts macht der BVB keine Angabe. „Wir freuen uns sehr, dass wir Enzo langfristig an uns binden konnten. Er ist der nächste Spieler aus unserem NLZ, der in den vergangenen Monaten eine tolle Entwicklung genommen und jetzt bei den Profis in der Vorbereitung auf die neue Saison schon angedeutet hat, wie viel Potenzial noch ihn ihm steckt“, lässt sich Sportgeschäftsführer Lars Ricken zitieren.

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✍️ Der BVB stattet den luxemburgischen A-Nationalspieler Enzo dos Santos mit einem Profivertrag aus. Der Mittelfeldspieler unterschrieb an diesem Mittwoch einen langfristigen Kontrakt beim achtmaligen deutschen Meister. 🤝



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Dos Santos war im Januar 2025 von Swift Hesperingen in den Nachwuchsbereich der Schwarz-Gelben gewechselt und lief seitdem für die U17, die U19 und die zweite Mannschaft des Klubs auf. Mit 16 debütierte dos Santos für die luxemburgische A-Nationalmannschaft und absolvierte bis heute fünf Länderspiele.