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VfB verlängert mit Wohlgemuth

von Fabian Ley - Quelle: vfb.de
1 min.
Fabian Wohlgemuth im Interview @Maxppp

Der VfB Stuttgart und Fabian Wohlgemuth setzen die Zusammenarbeit langfristig fort. Wie die Schwaben mitteilen, hat der Sportvorstand seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert. Der 47-Jährige kam Ende 2022 vom SC Paderborn nach Stuttgart.

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Wohlgemuth erklärt: „Gemeinsam haben wir für den VfB in den vergangenen Jahren vieles auf einen guten Weg gebracht. Mit meinen Kollegen im Vorstand um unseren CEO Alexander Wehrle, mit Sebastian Hoeneß und Christian Gentner, im Nachwuchsleistungszentrum mit Stephan Hildebrandt und bei unseren VfB-Frauen mit Sascha Glass. […] Wir haben eine klare Vorstellung davon, wohin wir wollen – und wissen zugleich, dass zwischen einer guten Idee und ihrer erfolgreichen Umsetzung immer auch die notwendige Konsequenz, Geduld und Beharrlichkeit liegen. Wir benötigen die volle Energie und Bereitschaft aller Beteiligten. Ich freue mich darauf, auch in Zukunft ein Teil davon zu sein.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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