Höhere Klausel: Sevilla plant Gil-Verlängerung

Der FC Sevilla arbeitet an einer Vertragsverlängerung mit Bryan Gil. Laut der ‚as‘ will Sportdirektor Monchi das Arbeitspapier des Toptalents bis 2025 ausweiten und insbesondere die Ausstiegsklausel von derzeit 50 Millionen Euro auf mindestens 100 Millionen anheben. Gils aktueller Vertrag ist noch bis 2023 gültig. Der spanischen Sportzeitung zufolge liegt eine Unterschrift des 20-Jährigen aber noch nicht in der Luft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gil ist in der laufenden Saison an den SD Eibar ausgeliehen. Dort konnte sich der Flügelspieler mit tollen Leistungen für höhere Aufgaben empfehlen und debütierte sogar zuletzt gegen Griechenland (1:1) für die spanische Nationalmannschaft. Mit einer Verlängerung seines Kontrakts will Sevilla augenscheinlich dem steigenden Interesse des FC Barcelona und des FC Arsenal entgegenwirken.