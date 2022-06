Liverpool fürchtet Salah-Absprung | Rätselraten um Dembélé

Salahs langsamer Abschied?

Nachdem die englische Presse noch den Abgang von Sadio Mané zum FC Bayern verdaut, rückt nun auch ein zukünftiger Abgang von Mohamed Salah in den Fokus. Der Ägypter hat mehrfach angekündigt, den Verein in diesem Sommer sicher nicht zu verlassen. Im nächsten Jahr allerdings läuft sein Vertrag aus und bisher gelang es den Reds noch immer nicht, mit dem Wuschelkopf zu verlängern. Laut dem ‚Mirror‘ befürchtet Anfield daher einen langsamen Abschied seines Starspielers. Der ‚Daily Star‘ schreibt, dass die Klubverantwortlichen nicht gewillt sind, aufgrund Salahs Gehaltsvorstellungen das Gehaltsgefüge im Verein zu brechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dembelé „geht es gut“ in Barcelona

Auch die Zukunft von Ex-BVB-Star Ousmane Dembélé beim FC Barcelona ist noch immer nicht geklärt. Sein Vertrag läuft in knapp zwei Wochen aus, doch der 25-Jährige könnte noch verlängern. Nun sorgt eine ungewöhnliche Quelle zumindest für etwas Beruhigung bei den Blaugrana: So soll Dembélé an einer roten Ampel von einem Fan nach seiner Zukunft gefragt worden sein und darauf geantwortet haben: „Mir geht es gut in Barcelona.“ Den katalanischen Journalisten zauberte das ein Lächeln aufs Gesicht. Doch laut der ‚Sport‘ hat der FC Chelsea beste Karten, den Flügelflitzer unter Vertrag zu nehmen. Dass die Blues die Bedingung des Franzosen – einen unumstrittenen Stammplatz – erfüllen können und wollen, ist allerdings in Anbetracht der zahlreichen Rochaden von Taktik-Fuchs Thomas Tuchel nur schwer vorstellbar.

Die Geburt von Inters Dreizack

Die italienische Presse feiert die jüngsten Aktivitäten von Inter Mailand auf dem Transfermarkt. Die bevorstehenden Verpflichtungen von Romelu Lukaku und Paulo Dybala lassen Inter- und Serie A-Fans von einem furiosen Offensivtrio träumen. Gemeinsam mit Lautaro Martínez sollen die beiden Stars den Defensivreihen der Konkurrenz das Fürchten lehren und den 20. Scudetto der Nerazzurri ermöglichen. Während die ‚Gazzetta dello Sport‘ mit Bezug auf das Offensivtrio von der „Geburt des 3-Sterne-Inter“ spricht‚ titelt der ‚Corriere dello Sport‘: „Inzaghi geht in die Offensive “.