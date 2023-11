Argentinien-Coach lässt Zukunft offen

Lionel Scaloni ist nicht sicher, ob er seinen bis 2026 datierten Vertrag bei Argentinien erfüllen will. „Ich muss viel darüber nachdenken, was ich mit meiner Zukunft anfangen soll“, sagte der Weltmeister-Trainer im Anschluss an den von Fan-Krawallen überschatteten 1:0-Erfolg gegen Erzrivale Brasilien am gestrigen Dienstag beim argentinischen TV-Sender ‚TyC Sports‘.

Als Begründung nannte Scaloni die Energie, die er für diesen Job aufwenden muss. „Diese Gruppe fordert dich permanent, du musst maximale Energie haben“, so Scaloni, der aber noch nicht von einer Entscheidung sprechen wollte: „Es ist kein Abschied, aber die Messlatte liegt sehr hoch.“