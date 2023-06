PSG-Abschied: Mbappé bezieht Stellung

Kylian Mbappé sieht sich offenbar in der Pflicht, seinen Abschiedswunsch von Paris St. Germain zu verteidigen. Im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘ sagt der 24-Jährige: „Ich habe weder darum gebeten, verkauft zu werden noch zu Real Madrid zu wechseln. Ich habe lediglich bestätigt, dass ich das im Vertrag vorgesehene Zusatzjahr nicht aktivieren möchte.“

„Wir haben nie über eine Verlängerung bei PSG gesprochen“, wird der französische Ausnahmefußballer deutlich und schlägt dann aber doch noch versöhnliche Töne an: „Aber ich bin froh, in der nächsten Saison hierzubleiben.“ Ob der Sprinter in der kommenden Saison tatsächlich für die Luxustruppe aufläuft, bleibt aber abzuwarten.

Die ‚L‘Équipe‘ berichtete gestern Abend, dass Real Madrid die Situation um den Superstar genau beobachtet. Der Sportzeitung zufolge ist Florentino Pérez dazu bereit, ein Jahr vor dem Vertragsende stolze 200 Millionen Euro Ablöse für Mbappé auf den Tisch zu legen. Einen ablösefreien Abgang wollen die PSG-Verantwortlichen unbedingt vermeiden.