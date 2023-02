Gignac verlängert in Mexiko

André-Pierre Gignac bleibt der mexikanischen Liga erhalten. Auf Twitter hat der 37-jährige Stürmer verkündet, dass er seinen Vertrag bei den UANL Tigres bis 2025 verlängert. Grund für die Ausdehnung der Zusammenarbeit seien der Verein, der Trainerstab, die Mitspieler und die Fans.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison war der Routinier wettbewerbsübergreifend in 24 Spielen an 19 Treffern direkt beteiligt (14 Tore, fünf Vorlagen). Gignac spielt bereits seit 2015 bei den Tigres.

Lese-Tipp

Messi: „Praktisch das Ende meiner Karriere“