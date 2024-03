Knieverletzung: Kiel bangt um Kleine-Bekel

https://www.holstein-kiel.de/news-herren/erste-diagnose-zur-knieverletzung-von-colin-kleine-bekel/

Erste Diagnose zur Knieverletzung von Colin Kleine-Bekel

Colin Kleine-Bekel hat sich auf der Länderspielreise mit der U21-Nationalmannschaft am linken Knie verletzt. Der 21-jährige Abwehrspieler der KSV Holstein zog sich nach einer ersten Diagnose in der Partie gegen den Kosovo eine Kreuzbandverletzung zu. In den kommenden Tagen wird das weitere medizinis