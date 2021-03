BVB gegen Köln ohne drei Stars

Für die anstehende Begegnung mit dem 1.FC Köln kann Edin Terzic nicht mit Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro und Mateu Morey rechnen. Der Trainer von Borussia Dortmund bestätigte auf der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag (15:30 Uhr), dass die drei Genannten keine Option für den Spieltagskader sind.

Zur Personalsituation in der Innenverteidigung vermeldete Terzic Positives: „Bei Manuel Akanji sieht es sehr gut aus, er wird im Kader stehen, genauso wie Mats Hummels.“ Beide Innenverteidiger haben ihre Verletzungen dementsprechend auskuriert. Eine Entscheidung bei Marco Reus stehe am Nachmittag an, wenn sich der Offensivspieler weiteren Tests unterziehen müsse, so der Borussen-Trainer.